Шелепнев Петр Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шелепнев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36878. ШЕЛЕПНЕВЪ, ПЕТРЪ ЛЕОНТЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Угличск. у., Сигорск. в., д. Деревенекъ, 25 л.; — Москов. О. С. (въ 5 р.), 114, 2 и 4 п. 134, 135, 9, 1647, 2 ч. 1655 и 2 п. 1668 У., тюр. 4 м. Исп. 10 Марта 905. | 902 28371 1655 У. | 97 74168 172 М. | 99 38708 169 М. | 97 74167 169 М.
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