Тарханов Гарешн Георгиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарханов
- Имя
- Гарешн
- Отчество
- Георгиев
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 628
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17640. ТАРХАНОВЪ, ГАРЕШНЪ ГЕОРгіевъ. Лич. поч. гр. г. Тифлиса, 19 л.; — Тифлисск. О. С., 119, 134, 135, 140, 1641 и 1654 У., по сов. съ приг. сего О. С. отъ 4 Окт. 907 г. (2 ч. 1484 У., тюр. 1 г.) и 31 Марта 908 г. (170¹ М.), тюр. 3 г. Исп. 9 Іюня 908. | 905 84107 1651 У.
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