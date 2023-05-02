Биерверт Владимир Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Биерверт
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45251. БІЕРВЕРТЪ, ВЛАДИМІРЪ НИКОлаевъ. Сн. аптек. помощн., 27 л., рд. въ г. Тамбовѣ; — Москов. Ст. М. С. Пречистен. уч. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 5 Мая 905. | 904 93011 169 М.
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