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Биерверт Владимир Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Биерверт
Имя
Владимир
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
05 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
45251. БІЕРВЕРТЪ, ВЛАДИМІРЪ НИКОлаевъ. Сн. аптек. помощн., 27 л., рд. въ г. Тамбовѣ; — Москов. Ст. М. С. Пречистен. уч. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 5 Мая 905. | 904 93011 169 М.

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