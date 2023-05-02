Ковалев Владимир Гавриилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Гавриилов
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39675. КОВАЛЕВЪ, ВЛАДИМІРЪ ГАВріиловъ (онъ же Коваленко). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кіева, 22 я.; — Кіев. О. С., 150, 152 и 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 126295 и сего С. отъ 24 Сент. и 5 Нояб. 908 г. (1642 У. — арест. отд. 5 л.), арест. отд. 5 л. Исп. 4 Февр. 909. | 904 79427 1612 У.
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