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Киселев Гавриил Фомич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Гавриил
Отчество
Фомич
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5936. КИСЕЛЕВ ГАВРИИЛ ФОМИЧ, 21 г., Чебоксарск. у., Акрамовск. в., д. Арабай, Чувашск. Облсуд, Ст. 85. лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 2 г., Исп. 20 ноября 923.

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