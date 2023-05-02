Киселев Гавриил Фомич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Фомич
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5936. КИСЕЛЕВ ГАВРИИЛ ФОМИЧ, 21 г., Чебоксарск. у., Акрамовск. в., д. Арабай, Чувашск. Облсуд, Ст. 85. лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 2 г., Исп. 20 ноября 923.
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