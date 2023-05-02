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Курдаченков Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курдаченков
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
07 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7646. КУРДАЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 24 л., Рославльск. у., Кирилловск. в., д. Кохановки. Смоленск. Губсуд. Ст. 188, лиш. св. 2 г. Исп. 7 мая 923.

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