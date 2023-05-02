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Васенев Иван Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васенев
Имя
Иван
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 62
Источник
Скан
Оригинальная запись
143819. ВАСЕНЕВЪ, ИВАНЪ АНДРЕевъ к. Лиш. ос. пр. изъ сс.-п. Балаган. у., Евсеевск. в., с. Бумажинскаго, 28 л., рд. Яранск. у., Сердежск. в., въ д. Старыхъ-Захарятъ; — Пермск. О. С. 22 Сент. 909, 1 ч. 313 У. и 4 п. § 2 ст. 445 У. о сс., Каторж. раб. 3 г. Исп. 31 Окт. 909. | 97 82799 1454 У.

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