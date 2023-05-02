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Кривов Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кривов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7045. КРИВОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 33 л., Спасск. у. и в., с. Кошладки, Н. С. 1 уч. Томск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 2 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 22 ноября 923.

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