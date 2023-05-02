Артемьев Василий Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемьев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 322. АРТЕМЬЕВ, ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 27 л. Гр. Калязинск. у., Расловск. в., с. Опухтина; — Н. С. 4 р-на Калязинск у. Присвоен., лиш. св. 6 м., с. лиш. пр. зан. обществ. должн. 3 г. Исп. 29 окт. 919.
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