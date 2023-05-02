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Артемьев Василий Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемьев
Имя
Василий
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
322. АРТЕМЬЕВ, ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 27 л. Гр. Калязинск. у., Расловск. в., с. Опухтина; — Н. С. 4 р-на Калязинск у. Присвоен., лиш. св. 6 м., с. лиш. пр. зан. обществ. должн. 3 г. Исп. 29 окт. 919.

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