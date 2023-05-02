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Клаценко-Иванов Григорий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клаценко-Иванов
Имя
Григорий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
21 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
5983. КЛАЦЕНКО-ИВАНОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 28 л. ,Ишимск. у., Маслянск. в., д. Чупиной, Н. С. 1 уч. Ишимск. у., Ст. ст. 95, 180 п. «в», 180, 222, лиш. св. 5 л., Исп. 21 июня 923.

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