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Грачев Семен Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грачев
Имя
Семен
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
10 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
Источник
Скан
Оригинальная запись
46244. ГРАЧЕВЪ, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ. К. Тюкалин. у., Н.-Карасукск. в., д. Горькой, 26 л.; — М. С. 2 уч. Тюкалин. у. (въ 3 р.), 169, 170 и 170¹ М., тюр. 5 м. Исп. 10 Апр. 905.

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