Влодарчик Станислав Яцентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Влодарчик
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Яцентьев
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47971. ВЛОДАРЧИКЪ, СТАНИСЛАВЪ Яцентьевъ, 19 л. К. Новоалександрійск. у., гм. и д. Ирены; — Люблинск. О. С., 24 Янв. 911, 152, 2 п. 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Сѣдлецк. О. С. отъ 28 Сент. 910 г. (2 ч. 1655 У., тюр. 1½ г. ) и приг. сего С. отъ 2 Нояб. 910 г. (2 п. 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., тюр. 1½ г. ), тюр. 2 г. Исп. 28 Февр. 911, счит. ср. съ 28 Сент. 910. 909 113957 1 ч. 1655 У. 908 139832 1647 У. | 906 1477 169 М. 908 68638 169 М.
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