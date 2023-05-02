Евтушенко Захар Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евтушенко
- Имя
- Захар
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46646. ЕВТУШЕНКО, ЗАХАРЪ ПРОКОФЬевъ. К. Старобѣльск. у., Старой-Айдарск. в., с. Счастья, 18 л.; — М. С. 2 уч. г. Кременчуга, 173 М., тюр. 1 м. Исп. 5 Апр. 905.
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