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Домостроев Ефим Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Домостроев
Имя
Ефим
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
46548. ДОМОСТРОЕВЪ, ЕФИМЪ ГАВРИловъ. Мщ. г. Грознаго, 41 г.; — Владикавказ. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 30 Мая 905. | 902 30728 172 М. | 902 2518 172 М.

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