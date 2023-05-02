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Резяпов Зариф Садыкович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Резяпов
Имя
Зариф
Отчество
Садыкович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
28130. РЕЗЯПОВ, ЗАРИФ САДЫКОВИЧ, 24 л. Гр. Мариинск. у., Почитанск. в., д. Теплой Речки; — Н. С. 3 р. Мариинск. р. Кража, лиш. св. 6 л. Исп. 6 нояб. 920.

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