Исаев Павел Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исаев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15538. ИСАЕВ, ПАВЕЛ ПРОКОФЬЕВИЧ, 22 г. Гр. Дорогобужск. у., Самцовск. в., д. Вырьи; — Н. С. Хамовническ. р. 4 отд. г. Москвы. Хищение, пр. р. 1 г. Осужд. 1 июня 920.
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