Устинский Петр Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Устинский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 470
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32538. устинскій, петръ петровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Малоархангельск. у., Городецк. в., д. Лимовой, 39 л.; — Курск. О. С., 134, 135, 1654¹, 3 ч. 1655 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Нояб. 908. | 23 Іюня 907 г. З. Н. 1 уч. Курск. у., по 170 М., тюр. 1 г. | 99 51089 170¹ М. | 88 46820 169 М. | 94 107120 1655 У.
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