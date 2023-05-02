Кобзев Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кобзев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4743. КОБЗЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 27 л., Севск. у., Стрелецк. в., с. Новоямского. Кубано-Черноморск. Облсуд Ст. ст. 3 ч. 16, 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 2 м. 27 д. П. в. з. с. 4/ІІ—24.
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