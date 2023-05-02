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Куликов Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
02 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7548. НУЛИКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 21 г., Кадниковск. у., Новостаросельск. . в., д. Древянки. Н. С. 5 уч. Кадниковск. у. Ст. ст. 95, 204 и 205, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 2 нюня 923.

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