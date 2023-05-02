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Андреев Андрей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Андрей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
14 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
12765. АНДРЕЕВ, АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 38 л. Гр. Городищенск. у., Б.-Кельшенск. в., с. Лопуховки; — Н. С. 6 уч. Городищенск. у. Винокурение, лиш. св. 5 л., по амн. нак. зам. пр. р. 2 м. Осужд. 14 июня 920.

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