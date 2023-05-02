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Садовникова Клавдия Семеновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Садовникова
Имя
Клавдия
Отчество
Семеновна
Дата исполнения приговора
03 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8621. САДОВНИКОВА КЛАВДИЯ СЕМЕНОВНА, 20 л., Суздальск. у., Яневск. в., с. Кистоша. Н. С. 1 уч. Шуйск. у. Ст. ст. 95 и 180, лиш. св. 2 ½ г. Исп. 3 марта 923.

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