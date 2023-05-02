Щукин Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩукин Василий Сергеевич

Щукин Василий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щукин
Имя
Василий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
02 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
13782. Щукин Василий Сергеевич, 19 л., Глазовск. у., Улканск. в., д. Семиченко. Н. С. Деж. кам. г. Челябинска. Ст. ст. 92, 218, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 2 июня 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.