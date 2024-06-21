Балабанов Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балабанов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142843. БАЛАБАНОВЪ. ИВАНЪ ПЕТровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бронницк. у., Загорновск. в., д. Бисерова, 49 л.; — Москов. О. С. 7 Сент. 909, 9, 114, 2 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 и. 1663 У., тюр. 4 м. Исп. 6 Окт. 909. | 90а 79113 1655 У. | 90 11142 1655 У. | 902 39915 1655 У. | 88 17644 169 М. | 97 81185 1655 У. | 85 42203 169 М. | 92 103532 1655 У.
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