Сереброва Зоя Архиповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сереброва
- Имя
- Зоя
- Отчество
- Архиповна
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10580. СЕРЕБРОВА ЗОЯ АРХИПОВНА, 32 л., Шадринск. окр., Каргопольск. в., д. Журавлевой. Н С. 17 уч. Шадринск. окр. Ст. ст. 1 ч. 113, 140, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 6/Х — 24.
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