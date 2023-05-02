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Сереброва Зоя Архиповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сереброва
Имя
Зоя
Отчество
Архиповна
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
10580. СЕРЕБРОВА ЗОЯ АРХИПОВНА, 32 л., Шадринск. окр., Каргопольск. в., д. Журавлевой. Н С. 17 уч. Шадринск. окр. Ст. ст. 1 ч. 113, 140, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 6/Х — 24.

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