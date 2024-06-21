Рябков Алексей Феоктистов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рябков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Феоктистов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 587
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16494. РЯБКОВЪ, АЛЕКСѢЙ ФЕОКТИстовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ветлужск. у., Гагаринск. в., д. Денисихн, 42 л.; — Костром. О. С., 134, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 22 Сент. 908 г. (1533 У.—тюр. 1 г. и 4 м.), арест. отд. 2½ г. Исп. 24 Окт. 908. | 904 82025 1655 У. | 900 21896 169 М. | 901 50671 172 М. | 99 50275 169 М.
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