Виноградов Георгий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виноградов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101387. ВИНОГРАДОВЪ, ГЕОРГІЙ ИВАновъ, 23 л. Пот. поч. гражд., рд. Читинск. у., въ в. и с. Зюльзи; — Читинск. О. С., 12 Янв. 911, 115, 132 и 1 ч. 1455 У., по сов. съ приг. сего С., отъ сего же числа (152¹, 13, 3 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 1 г. 1 п. и 24 дн. предв. заключ.), каторж. раб. 8 л. Исп. 28 Мая 911.
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