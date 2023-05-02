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Фролова Фекла Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролова
Имя
Фекла
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
04 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
36423. ФРОЛОВА, ФЕКЛА МИХАЙЛОВА (она же Хохлова). К. Рижск. у., Козмодемьянск. в., д. Чернаго Озера, 42 л., рд. т. же у., Заборовск. в., въ с. Болконшинѣ; — Москов. Ст. М. С. Пречистен. уч., 6 п. 18, 16, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 4 Апр. 905.

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