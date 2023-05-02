Власов Семен Самсонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Власов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Самсонов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45793. ВЛАСОВЪ, СЕМЕНЪ САМСОНОВЪ. К. Бобров. у., в. и с. Щучья, 30 л.; — Воронеж. О. С. (во 2 р.), 12, 13 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Мая 905. | 96 82771 1642 У.
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