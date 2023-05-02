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Власов Семен Самсонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власов
Имя
Семен
Отчество
Самсонов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
45793. ВЛАСОВЪ, СЕМЕНЪ САМСОНОВЪ. К. Бобров. у., в. и с. Щучья, 30 л.; — Воронеж. О. С. (во 2 р.), 12, 13 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Мая 905. | 96 82771 1642 У.

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