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Гуров Петр Кондратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуров
Имя
Петр
Отчество
Кондратьевич
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3604. ГУРОВ ПЕТР КОНДРАТЬЕВИЧ, 20 л., Козельск. у., Хотенск. в., д. Хватовой. Н. С. 2 уч. Козельск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 1м. Исп. 22 о т. 923.

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