Лаврик Михаил Федотович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаврик
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федотович
- Дата исполнения приговора
- 02 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7824. ЛАВРИК МИХАИЛ ФЕДОТОВИЧ, 24 л., Ейск. отд., Калиноболотск. в. и ст. Н. С. 6 уч. Ейск. отд. Ст. 114а, лиш. св. 1½ г. Исп. 2 февр. 923.
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