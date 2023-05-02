Лаврик Михаил Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврик Михаил Федотович

Лаврик Михаил Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаврик
Имя
Михаил
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
02 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7824. ЛАВРИК МИХАИЛ ФЕДОТОВИЧ, 24 л., Ейск. отд., Калиноболотск. в. и ст. Н. С. 6 уч. Ейск. отд. Ст. 114а, лиш. св. 1½ г. Исп. 2 февр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.