Вирячев Николай Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вирячев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47918. ВИРЯЧЕВЪ, НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВЪ, 20 л. К. Велико-Устюгск. у., Вотложемск. в., д. Боровинки, рд. въ г. Великомъ-Устюгѣ; — Вологодск. О. С, 20 Дек. 910, 140, 152, 152¹ и 1654¹ У., по сов. съ приг. Г. С. г. Великаго-Устюга отъ 8 Дек. 910 г. (169 и 4 п. 170 М., тюр. 5 м. ), тюр. 1½ г., съ зач. 9 м. предв. заключ. Исп. 9 Марта 911.
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