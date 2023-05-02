Борисов Николай Борисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Борисов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45381. БОРИСОВЪ, НИКОЛАЙ БОРИСОВЪ. Мщ. Хамовническ. сл. г. Москвы, 20 л.; — Москов. О. С. (въ 5 р.), 2 ч. 1635 У., тюр. 1½ г. Исп. 12 Мая 905. | 903 94006 1655 У. | 901 9809 169 М. | 902 20274 1635 У. | 900 62282 169 М.
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