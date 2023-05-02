Гудков Степан Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гудков
- Имя
- Степан
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3547. ГУДКОВ СТЕПАН ЕГОРОВИЧ, 28 л., Медынск. у., Дороховск. в., д. Мочалок. Н. С. 7 уч. Медынск. у. Ст. 140б, пр. р. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 авг. 923.
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