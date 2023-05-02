Гайсин Идрис
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гайсин
- Имя
- Идрис
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21889. ГАЙСИНЪ, ИДРИСЪ. Мещерякъ Шадрин. у., Усть-Богорянск. в., д. Нижней, 45 л., рд. т. же у. и в., въ д. Новой;—З. Н. 1 уч. Шадрин. у., 4 и. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 1 Дек. 908.907 1163 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 2245.,
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