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Костючков Никифор Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костючков
Имя
Никифор
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6773. КОСТЮЧКОВ НИКИФОР СЕРГЕЕВИЧ, 18 л., Гомельск. у., Косовск. в., д. Иваки, В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г., Исп. 21 сент. 923.

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