Тютрина-Булатнинова Наталья Егоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тютрина-Булатнинова
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Егоровна
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 348
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12858. Тютрина-Булатнинова Наталья Егоровна, 21 г., Сев.-Двинск. г., Велико-Устюжск. р., д. Коталово. Н. С. 4 уч. Велико-Устюжск. р. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 20 мар. 926.
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