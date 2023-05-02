Пикин Александр Афиногенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пикин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Афиногенович
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7685. ПИКИН АЛЕКСАНДР АФИНОГЕНОВИЧ, 22 л., б г. Петрограда. Н. С. 12 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 13 марта 923
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