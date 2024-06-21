Василевский Петр Тарасов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Василевский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Тарасов
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 153824. ВАСИЛЕВСКІЙ, ПЕТРЪ ТАРАсовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Верхне-Тарск. в., д. Комаровки, 33 л., рд. Васильков. у., Ковалевск. в., въ с. Пологахъ; — Томск. О. С. 8 Іюня 909, 134, 135, 148, 152, 2 ч. 294, 1 ч. 296 и 1654¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 21 Окт. 909. | 903 1225 1654¹ У. | 96 994 172 М. | 97 82804 1654¹ У. | 90 18471 172 М. | 96 81671 170 М.
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