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Попов Евдоним Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Евдоним
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
26 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 287
Источник
Скан
Оригинальная запись
10600. Попов Евдоним Степанович, 28 л., Иркутск. окр., Балаганск. р. и с. Иркутск. Губсуд. Ст. 167, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 26 апр. 926.

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