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Донец Семен Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Донец
Имя
Семен
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4039. ДОНЕЦ СЕМЕН ИВАНОВИЧ, 25 л., г. Туапсе. Н. С. 4 уч. г. Туапсе. Ст. ст. 114 и 140б, лиш. св. 2 г. Исп. 22 мая 923.

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