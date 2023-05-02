Кокотенкова Марфа Никитина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кокотенкова
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Никитина
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32423. КОКОТЕНКОВА, МАРФА НИКИтина (урожд. Горѣлова). К. Кіев. у., Бѣлогородск. в., д. Никольской Борщаговки, 43 л., рд. т. же у., Дымерск. в., въ с. Лубянкѣ; — Кіев. О. С. (въ 7 р.), 134, 135 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 11 Марта 905. | 903 97325 169 М. | 900 45296 173 М. | 903 13665 170 М. | 98 43694 170 М. | 900 58264 174 М. | 97 29748 170¹ М.
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