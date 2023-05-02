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Ивахенко Алексей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивахенко
Имя
Алексей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5230. ИВАХЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 25 л., Грайворонск. у., Борисовск. в. и с. Курск. Губсуд Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 ноября 923.

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