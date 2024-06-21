Токарев Демид Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Токарев
- Имя
- Демид
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140022. ТОКАРЕВЪ, ДЕМИДЪ РОМАНОВЪ. К. Сарапульск. у., Чегандинск. в., с. Колесникова, 53 л.; — Уфимск. О. С. 27 Іюня 909, 134, 135, 149, 1 и 2 п. 1 ч. 269¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 26 Окт. 909.
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