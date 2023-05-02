Вебер Роман Эдмундов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вебер
- Имя
- Роман
- Отчество
- Эдмундов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45697. ВЕБЕРЪ, РОМАНЪ ЭДМУНДОВЪ. Мщ. г. Варшавы, 18 л.; — М. С. г. Новаго Двора, Варшав. у., 6 п. 13 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Мая 905.
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