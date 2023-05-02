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Вебер Роман Эдмундов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вебер
Имя
Роман
Отчество
Эдмундов
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
45697. ВЕБЕРЪ, РОМАНЪ ЭДМУНДОВЪ. Мщ. г. Варшавы, 18 л.; — М. С. г. Новаго Двора, Варшав. у., 6 п. 13 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Мая 905.

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