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Хлямов Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлямов
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
7838. ХЛЯМОВ, ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г., Гр. Вытегорск. у., Ладвозерск. в., д. Кёльн (Вивликова тож),; Н. С. 3 уч. Вытегорск. у., Убийство, лиш. св. 3 г. Исп. 30 июня 919.

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