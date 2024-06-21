Толмачев Виктор Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Толмачев
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140033. ТОЛМАЧЕВЪ, ВИКТОРЪ ПАВЛОВЪ. К. Бузулукск. у., Ключевск. в., д. Грачевки, 26 л., рд. т. же у., въ в. и д. Погромномъ; — Самарск. О. С. 18 Сент. 909, 152 и 1 ч. 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 109512, арест. отд. 2½ г. Исп. 14 Окт. 909. | 902 27380 169 М.
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