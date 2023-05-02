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Корогодина Мария Кузьминична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корогодина
Имя
Мария
Отчество
Кузьминична
Дата исполнения приговора
30 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6585. КОРОГОДИНА МАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА, 18 л., Малоархангельск. у., Маклинск. в., д. Подкопаева, Курск. Губсуд, Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 30 июля 92З.

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