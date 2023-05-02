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Германова Евфросинья Афанасьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Германова
Имя
Евфросинья
Отчество
Афанасьевна
Дата исполнения приговора
20 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
1438. Германова Евфросинья Афанасьевна, 61 г., Смоленск. у., Починковск. в., д. Базылевки. Смоленск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 10 л., и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20/Ѵ—26.

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