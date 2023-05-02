Солтученко Кирилл Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Солтученко
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- __ март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35654. СОЛТУЧЕНКО, КИРИЛЛЪ СЕМЕновъ. К. Ананьев. у., Каменно-Мостск. в., с. Голты, 18 л.; — Ананьев. У. С. (во 2 р.), 169, 2 и 8 п. 170 и 171, тюр. 1 г. Исп. въ Мартѣ 905. | 903 27324 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 111789.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.