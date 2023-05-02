Самосеева Ксения Исидорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самосеева
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Исидорова
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 265
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44880. САМОСѢЕВА, КСЕНІЯ ИСИДОРОва (она же Самченко). Лиш. ос. пр. изъ к. Кролевецк. у. и в., с. Подолова, 32 л.; — Нѣжинск. О. С., 134, 135 и 3 ч. 1651 У., тюр. 3½ г. Исп. 10 Мая 907.| 903 101237 1651 У. | 93 75093 174 М.| 900 103977 1651 У. | 91 84506 169 М.
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